Cuando Dios envía una palabra o una bendición, ésta no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere, y será prosperada en aquello para que la envió (Is. 55:11). Tú puedes levantarte y recoger lo que otros desecharon ¡Que no se pierda nada!

El puede hacerlo de nuevo –Que no se pierda nada