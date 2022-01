Esteban Solís y Cris Acuña – Una conquista decisiva – El centro en Casa – Enlace TV

Cuando dejas la soberbia, empiezas a caminar con humildad y con determinación las promesas de Dios se empieza a hacer realidad en tu vida.

La distancia no ha sido impedimento para llevar el mensaje de amor y esperanza hasta tu hogar. Disfruta de los servicios virtuales de la iglesia El centro y se transformado por la palabra de Dios.

La iglesia El Centro se encuentra ubicada en Zapote, San José Costa Rica. Apasionados por compartir la Palabra De Dios con otros El Centro cuenta con distintos servicios en donde niños, jóvenes y adultos pueden crecer en fe, servicio y amor para compartir las buenas nuevas. Los Pastores de El Centro son: Hugo Solís y Ruth de Solís, quienes a lo largo del tiempo siempre se han caracterizado por su don de servicio y pasión por el reino De Dios. Su ejemplo de labor comunitaria ha impactado muchos corazones siendo muestra del amor De Dios en acción y permitiendo que muchos más lleguen a conocer De Dios por medio de el evangelio. Esteban Solís y Cristina Acuña también son parte de el pastorado de la iglesia El Centro y destacados líderes a nivel internacional y nacional.El Centro no solo ha sido una iglesia que abarca las cuatro paredes de su edificio, sino también una iglesia que ha extendido su amor a través de la tecnología, siendo Enlace Plus una de las plataformas donde se puede encontrar su contenido. En Enlace Plus se puede buscar programas como: Vida de fe, fe urbana, sí pero no, noches fusión, un día en tu casas y muchos más; así como artículos y podcast interesantes que El Centro y los pastores Hugo Solís, Ruth de Solís, Esteban Solís y Cristina Acuña ponen a disposición en Enlace Plus.En El centro se cree firmemente en amar a Dios y amar a el prójimo, poniendo ese amor en práctica donde quiera que se esté.

Descarga nuestra app Enlace+ en Googleplay o App store

App store

https://apps.apple.com/mx/app/enlace/id602060573

Googleplay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ziecorp.enlace

Síguenos en redes sociales:

Facebook: EnlaceTV

https://bit.ly/3qFCpF2

Instagram: @enlacetv

https://bit.ly/30xS5j1

Youtube: @enlacetv ​

647