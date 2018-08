Las críticas constructivas y válidas por parte de personas de confianza pueden contribuir a nuestro crecimiento espiritual.

Proverbios 10.17

A nadie le gusta ser criticado. Pues la crítica puede doler, en especial cuando está llena de palabras desagradables. Sin embargo, debemos tener cuidado de no rechazar la reprensión sin antes considerar si es válida. Dios puede usar a una persona sincera y directa para comunicar algo que necesitemos escuchar. La crítica nos obliga a examinarnos. El propósito de Dios es que crezcamos en madurez espiritual y santidad, pero todos tenemos puntos ciegos que nos impiden ver las áreas que Él quiere transformar. Si no escuchamos una reprensión que Él permite, nuestro crecimiento espiritual podría atrofiarse. No obstante, esto no significa que todas las críticas sean válidas. Por eso es importante evaluar la crítica correctamente.

 No rechace de inmediato el comentario, no culpe a la persona ni se defienda. En vez de eso, considere lo que se dijo, y pídale a Dios que le ayude a discernir si es verdad.

 Agradezca a la persona por su interés en usted, y dígale que reflexionará sobre su observación. Si la persona fue sincera, apreciará su respuesta, pero si sus intenciones fueron malas, su respuesta la desarmará.

 Evalúe la crítica y determine qué es lo que está bajo escrutinio: ¿sus convicciones, su carácter, Dios, etc.?

 Vea esto como una oportunidad de crecimiento.

En vez de permitir que la crítica nos lleve a sentir ira y autocompasión, debemos dejar que haga su trabajo en nuestra vida. No podemos permitir que el dolor o la ira desbaraten lo que Dios quiere hacer en nosotros; es decir, hacernos más semejantes a Cristo. ¿Y no es eso lo que todos queremos?

Devocional original de Ministerios En Contacto

La aceptación de las críticas