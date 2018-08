¡Él puede sacarlo avante!

Mire a su alrededor. Las personas deambulan entre mares de culpa, enojo, y desamparo. La vida no está funcionando. Nos estamos hundiendo rápidamente. Pero Dios nos puede rescatar. Y sólo un mensaje es el que tiene valor… ¡el de Él! Necesitamos ver la gloria de Dios. No se equivoque. Dios no tiene problemas de ego. Él no tiene ningún rival para su bondad. Necesitamos ser testigos de ello nosotros mismos. Necesitamos una mano fuerte que nos jale hacia un bote de seguridad. Y una vez a bordo, ¿qué se convierte en nuestra prioridad? Sencillo. Promover a Dios. Hey, hay un barco fuerte por aquí. Un capitán capaz. ¡Él puede sacarlo avante! 1 Crónicas 16:24 dice: “Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas.” Si nos gloriamos en algo, nos gloriamos en Dios! El Salmo 115:1 dice: “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.” Por lo tanto, ¡declare su gloria!

Devocional original de Max Lucado

Declare Su Gloria