Fortalécete en su Palabra – Descanso en el Señor – Juanita Cercone – Enlace TV

¿Tu mente divaga y no te deja dormir? ¿Tienes problemas para dormir? ¿Muchas preocupaciones inundan tu mente? ¿Batallas para conciliar el sueño? Dios tiene el descanso para tu mente y tu cuerpo; qué mejor que dormir escuchando la palabra del Señor.

Como dice David en el Salmo 16: 7 Bendeciré a Jehová que me aconseja;

Aun en las noches me enseña mi conciencia.

Así que podemos estar confiados que mientras nosotros dormimos y descansamos Él no duerme y nos cuida.