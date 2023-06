¿Qué es el TRANSHUMANISMO? – Armando Alducin responde – Enlace TV

¿Quién está detrás del transhumanismo? hoy el pastor Armando Alducin nos cuenta sobre esta interesante pregunta.

También nos llega la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial?

Escucha este buenísimo video del pastor Alducin.

El pastor Armando Alducin responde a las preguntas bíblicas y de la vida Cristiana a la luz de la Palabra de Dios. El Dr. Armando Alducin En vivo responde a las preguntas de la audiencia acerca de temas teológicos, bíblicos como el rapto, la segunda venida del Señor, y especialmente temas relacionado al Apocalipsis. El pastor Armando Alducin ha pasado su vida estudiando las Escrituras y sus posiciones teológicas hoy en día son respetadas por muchos. De las últimas prédicas del Dr. Armando Alducin podemos encontrar temas como el anticristo, la navidad, la marca de la bestia y muchos más. En este programa el Dr. Armando Alducin responde preguntas al aire, que la audiencia de Enlace TV realiza por diferentes medios. Hace aproximadamente más de 40 años Armando Alducin tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Después de una vida en la que estudió y experimentó diversas filosofías y religiones, Armando se convirtió al ateísmo, afirmando que no podía existir una verdad absoluta en ningún sistema de pensamiento. Fue entonces cuando su hermano Alejandro, le llevó a conocer a Emilio Andereud, un misionero que vino a México. Emilio le explicó que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal viva y dinámica con Jesucristo, el Hijo de Dios y que le era necesario arrepentirse y creer que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. Armando, lleno de lágrimas, cayó de rodillas y le entregó totalmente su vida a Jesucristo haciéndolo su Señor y Salvador. En 1977, el Señor lo llamó al ministerio para predicar y hacer discípulos en México y funda la iglesia «Vida Nueva para México«, renombrada «Vida Nueva para el Mundo«, debido a que el Ministerio se dio a conocer en varios países. Años después de la creación de la iglesia VNPEM, Armando Alducin se dio cuenta que la iglesia debía salir de sus cuatro paredes y no podía esperar que la gente, llegara a la iglesia. Entonces comenzó a realizar desayunos-conferencias cada 2 meses en un lugar neutral: El hotel Sheraton. Siendo las conferencias no de carácter religioso sino científico, enseñando que el ateísmo no es un sinónimo de inteligencia, sino de irracionalidad con pruebas históricas, psicológicas, antropológicas, arqueológicas, genéticas, químicas y físicas contenidas en la Biblia. Esto fue un éxito, y muchas personas, le entregaron su vida a Jesucristo, provocando un gran crecimiento de la iglesia.Dios le abrió las puertas para dar a conocer de su amor en muchas otras naciones. Actualmente, «Vida Nueva para el Mundo» ha fundado más de 40 iglesias en diferentes partes de México, E.U., Centro y Sudamérica (Costa Rica y Colombia), Europa e Israel, además de sostener a varias misiones alrededor del mundo y está llevando el evangelio a más de 62 naciones en el mundo mediante programas de televisión y radiodifusoras, en donde Armando comparte poderosos mensajes de la Palabra de Dios.

Mira más de este programa por Enlace+

https://www.enlace.plus/program/45452dbc-7eee-46c7-9b35-319ef75f7a11

Descarga nuestra app Enlace+ en Google Play o App store

App store

https://apps.apple.com/mx/app/enlace/id602060573

Googleplay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ziecorp.enlace

#enlacetv #armandoalducin #transhumanismo