De ATEO a Predicador la historia del Dr. Armando Alducin – Enlace TV

noviembre 5, 2025 5:15 pm

Descubre en este video junto al Dr. Armando Alducin, quién le predicó, cuándo se convirtió al Señor y cómo Dios lo sacó del ateismo para ser uno de los predicadores más influyentes en el mundo. El pastor Armando Alducin nos habla de su conversión a Cristo y cómo su amor por la Biblia creció apasionadamente para ser el predicador que hoy conocemos. Descubre también qué Biblia y libros utiliza para entender mejor las Sagradas Escrituras. El predicador Armando Alducin habla de esos mentores y teólogos que han marcado su vida en este impresionante video.

